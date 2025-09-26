VANCOUVER, BC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, et député de Vancouver Granville, de Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, et de Richard Pass, PDG, Manoirs Ronald McDonald de la C.-B. et du Yukon.

Date : Lundi 29 septembre 2025



Heure : 14 h (HP)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias de LICC, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Fédération canadienne des municipalités, [email protected]; Stephanie Mosher, Vice-présidente, Philanthropie, Manoirs Ronald McDonald de la C.-B. et du Yukon, 778-628-5544, [email protected]