Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Toronto

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
23 juin, 2026, 10:12 ET
TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de le très honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et des Infrastructures et ministre responsable de Développement économique du Pacifique Canada, et le très honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario.
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Date :
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Le mardi 23 Juin 2026
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Heure :
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14 h 30 HAE
Les représentants des médias peuvent s'inscrire pour assister à l'événement en écrivant à [email protected]. Réservé aux médias accrédités.
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Hannah Jensen, Cabinet du premier ministre, [email protected]
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