Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Toronto

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de le très honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et des Infrastructures et ministre responsable de Développement économique du Pacifique Canada, et le très honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario.

Date : Le mardi 23 Juin 2026 Heure : 14 h 30 HAE

Les représentants des médias peuvent s'inscrire pour assister à l'événement en écrivant à [email protected]. Réservé aux médias accrédités.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Hannah Jensen, Cabinet du premier ministre, [email protected]