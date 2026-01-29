TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce de rappel en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature et députée de Toronto--Danforth. Ils seront accompagnés de Hardeep Singh Grewal, adjoint parlementaire au ministre des Transports de l'Ontario, de Jamaal Myers, président de la Toronto Transit Commission, et de Souheil Abihanna, président et chef de la direction d'Alstom Canada.

Date : Vendredi 30 janvier 2026

Heure : 10 h (HNE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

