TIMBERLEA, NS, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée de Halifax-Ouest, et de Kirk MacDiarmid, président du club de curling Mayflower.

Date : Le mercredi 14 janvier 2026 Heure : 10 h (HNA) Lieu : Club de curling Mayflower, salle de banquet (2e étage)

82, Marketway Lane

Timberlea (Nouvelle-Écosse) B3T 0J5

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Kirk MacDiarmid, Président, Club de curling Mayflower, 902-240-3157, [email protected]