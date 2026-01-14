THUNDER BAY, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et de la Famille, et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et Marcus Powlowski, Député de Thunder Bay--Rainy River, ainsi que du ministre Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, de Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay, de Michael Atlas, conseiller juridique principal du TTC, et de Michael Keroullé, président et chef de la direction d'Alstom Americas.

Date : Le jeudi 15 janvier 2026

Heure : 09 h 00 HNE

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]