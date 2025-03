SYDNEY, NS, le 18 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Cap-Breton-Canso; de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Sydney-Victoria; de Cecil Clark, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton, et de l'honorable David C. Dingwall, président et vice-chancelier de l'Université du Cap-Breton.

Date : Le mercredi 19 mars 2025 Heure : 11 h HAA Lieu : Université du Cap-Breton, Suite d'accueil Yvonne LeVert

1250, chemin Grand Lake

Sydney, Nouvelle-Écose B1M 1A2

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jenna MacQueen, Conseillère en communications, Municipalité régionale du Cap-Breton, 902-574-6639, [email protected]; Lenore Parsley, Directrice des communications stratégiques, Université du Cap-Breton, 902-574-1299, [email protected]