SUDBURY, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, et du maire Paul Lefebvre.

Date : Le samedi 8 novembre 2025 Heure : 13 h [HE] Lieu : Devant l'hôtel de ville de Grand Sudbury

200, rue Brady

Grand Sudbury (Ontario) P3A 5P3

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ken Bonder, Spécialiste en communication stratégique, Bureau du maire, T. 705.674.4455 poste 2515, C. 705.507.8192