STRATFORD, PE, le 28 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires dans toute l'Île-du-Prince-Édouard en présence de l'honorable Heath MacDonald, député de Malpeque et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, de Kent MacDonald, député de Cardigan, de Sean Casey, député de Charlottetown, de l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Steve Ogden, maire de Stratford.

Date : le vendredi 29 août 2025 Heure : 10 h (HAA) Lieu : Promenade du bord de mer de Stratford

31, Michael Thomas Way

Stratford (Île-du-Prince-Édouard) C1B 4G9

