ST. JOHN'S, NL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Joanne Thompson, députée de St. John's-Est; de l'honorable Fred Hutton, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador; et de Danny Breen, maire de la Ville de St. John's.

Date : Le jeudi 19 décembre 2024



Heure : 10 h 00 HNT



Lieu : Great Hall

Hôtel de ville

10, rue New Gower

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5M2

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maria Browne, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, Terre-Neuve-et-Labrador, 709-699-6147, [email protected]; Jackie O'Brien, Gestionnaire, Communication d'entreprise, Ville de St. John's, Tél. 709-576-8491 | Cel. 709-330-6957, [email protected]