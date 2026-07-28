Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Saint John

SAINT JOHN, NB, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence del'honorable Wayne Long, secrétaire d'État de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis, ainsi que de Donna Noade Reardon, mairesse de la Ville de Saint John.

Date : Le mercredi 29 juillet 2026



Heure : 13 h (HAA)



Lieu : Espace extérieur situé à côté de la Field House d'Irving Oil

250, Majors Brook Drive

Saint John, N.-B.

E2J 2S7

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Kip Ready, Gestionnaire principal des relations extérieures et de la communication, Ville de Saint John, [email protected]