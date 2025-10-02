QUISPAMSIS, NB, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires au Nouveau‑Brunswick en présence de l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières et député Saint John--Kennebecasis, de l'honorable Aaron Kennedy, ministre des Gouvernements locaux et ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick, et de Libby O'Hara, mairesse de la Ville de Quispamsis.

Date : Le vendredi 3 octobre 2025



Heure : 10 h (HNA)



Lieu : 12 Landing Court, Quispamsis, N.-B. E2E 4R2

