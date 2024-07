PORTERS LAKE, NS, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Darrell Samson, Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, de l'honorable Kent Smith, ministre des Pêches et de l'Aquaculture, et député de l'Eastern Shore, et de Colin Cameron, président du conseil d'administration de MusGo Rider.

Date : Le mercredi 10 juillet 2024



Heure : 11 h HAA



Lieu : Siège social de MusGo Rider

325, chemin Porters Lake Station

Porters Lake (NS) B3E 1J9

