MILTON, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence d'Adam van Koeverden, secrétaire d'État aux Sports et député de Burlington-Nord--Milton-Ouest, de Kristina Tesser Derksen, députée de Milton-Est--Halton Hills-Sud, et d'Asif Siddiqui, directeur de la Muslim Families Development Corporation.

Date : Samedi 30 mai 2026



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : Parc communautaire de Milton

800, boulevard Santa Maria

Milton (Ontario) L9T 6W2

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Asif Siddiqui, Directeur, Blue Dot Stewards, Muslim Families Development Corporation, 647-952-5393, [email protected]