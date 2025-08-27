LABRADOR CITY, NL, le 27 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Philip Earle, député de Labrador, de l'honorable John Hogan, C.R., premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et de Mitchell Marsh, maire adjoint de Labrador City.

Date : Le jeudi 28 août 2025



Heure : 14 h 00 [HAA]



Lieu : Centre d'information touristique et salle d'exposition Gateway Labrador

1365, route Trans-Labrador

Labrador City (Terre-Neuve-et-Labrador) A2V 2K3

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maria Browne, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758; 709-699-6147, [email protected]; Ville de Labrador City, [email protected], (709) 944-2621