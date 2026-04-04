IQALUIT, NU, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Lori Idlout, députée de Nunavut et de Solomon Awa, maire d'Iqaluit.

Date : Le mardi 7 avril 2026



Heure : 8 h 30 HAE



Lieu : Centre des opérations d'Iqaluit, garage des Services des travaux publics

1549, rue Sivumugiaq

Iqaluit (Nunavut)

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Geoffrey Byrne, Gestionnaires des Communications et du Service à la clientèle, Ville d'Iqaluit, 867-979-5619, [email protected]