Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
04 avr, 2026, 15:00 ET
Municipalité rurale de Headingley, MB, le 4 avril, 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, et de Blaine Clapham, conseiller municipal de la Municipalité rurale de Headingley.
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Date :
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Le mardi 7 avril 2026
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Heure :
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14 h [HAC]
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Lieu :
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Salle municipale de Headingley
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126, chemin Bridge
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Headingley (Manitoba) R4H 1G9
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
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