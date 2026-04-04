Municipalité rurale de Headingley, MB, le 4 avril, 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, et de Blaine Clapham, conseiller municipal de la Municipalité rurale de Headingley.

Date : Le mardi 7 avril 2026



Heure : 14 h [HAC]



Lieu : Salle municipale de Headingley

126, chemin Bridge

Headingley (Manitoba) R4H 1G9

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]