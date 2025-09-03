HARBOUR GRACE, NL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Paul Connors, député d'Avalon, de l'honorable Pam Parsons, ministre responsable du Développement économique rural et députée de Harbour Grace--Port de Grave, et de Don Coombs, maire de Harbour Grace.

Date : Le jeudi 4 septembre 2025 Heure : 11 h 00 HAT Lieu : Admiral's Marina

Southside Road

Harbour Grace (Terre-Neuve-et-Labrador)

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maria Browne, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758; 709-699-6147, [email protected], Ville de Harbour Grace, 709-589-5995