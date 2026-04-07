HALIFAX, NS, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée de Halifax-Ouest, de Shannon Miedema, députée de Halifax, d'Andy Fillmore, maire de la Municipalité régionale d'Halifax, et de Kenda MacKenzie, directrice générale et chef de la direction de Halifax Water.

Date : Le mardi 7 avril 2026 Heure : 13 h HAA Lieu : 3770, chemin Kempt (à l'extérieur)

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 4X8

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Bureau des Affaires publiques, Municipalité régionale d'Halifax, 902-490-5940, [email protected]; Service des communications, Halifax Water, 902-233-1157, [email protected]