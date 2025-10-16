GLACE BAY NS, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur et député de Sydney-Glace Bay; de John White, député de Glace Bay-Dominion; et de Cecil Clarke, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton.

Date : Le vendredi 17 octobre 2025



Heure : 11 h HAA



Lieu : Salle communautaire du Glace Bay Miners Forum,

151, rue Lower North

Glace Bay (Nouvelle-Écosse) B1A 6B4

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Heather Fairbairn, Province de la Nouvelle-Écosse, Affaires municipales, 902-717-2151, [email protected]; Jenna MacQueen, Conseillère en communications, Municipalité régionale du Cap-Breton, 902-574-6639, [email protected]