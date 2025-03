EDMONTON, AB, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, de Laura Campbell, directrice principale de la santé et du mieux-être, The Mustard Seed, et de Jen Caron, responsable du mieux-être et de l'engagement, NiGiNan Housing Ventures.

Date : Le mercredi 5 mars 2025



Heure : 14 h 30 (HNR)



Lieu : The Mustard Seed Community Support Centre

10568 114 St

Edmonton, Alberta

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tristyn Wilm, Coordonnatrice principale des communications, The Mustard Seed, 780-893-9726, [email protected]; Jen Caron, Gestionnaire du mieux-être, NiGiNan Housing Ventures, 780-246-7627, [email protected]