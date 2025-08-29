EDMONTON, AB, le 29 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires en Alberta en présence de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre, de l'honorable Dan Williams, ministre des Affaires municipales de l'Alberta, et de l'honorable Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton.

Date : Le mardi 2 septembre 2025







Heure : 10 h (HR)





Lieu :

Place de l'hôtel de ville

1, Sir Winston Churchill Square

Edmonton (Alberta) T5J 2R7



