Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Edmonton English

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

29 août, 2025, 16:16 ET

EDMONTON, AB, le 29 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce concernant des infrastructures communautaires en Alberta en présence de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre, de l'honorable Dan Williams, ministre des Affaires municipales de l'Alberta, et de l'honorable Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton.

Date :

Le mardi 2 septembre 2025 



Heure :     

10 h (HR)


Lieu :
Place de l'hôtel de ville
1, Sir Winston Churchill Square
Edmonton (Alberta) T5J 2R7

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154

