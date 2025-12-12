Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
12 déc, 2025, 10:00 ET
CHARLOTTETOWN, PEI, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et député de Charlottetown, et de l'honorable Cory Deagle, ministre du Logement, des Terres et des Communautés.
|
Date :
|
Lundi 15 décembre 2025
|
Heure :
|
13 h 30 (HNA)
|
Lieu :
|
Centre communautaire d'Hillsborough Park
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Nicole Yeba, Agente principale bilingue des communications, Logement, Terres et Communautés, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 902-218-1682, [email protected]
