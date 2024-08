BRIDGEWATER, NS, le 21 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et ministre du Développement économique rural, de l'honorable Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et députée provinciale de Lunenburg West, de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics, et de David Mitchell, maire de Bridgewater.

Date : Le jeudi 22 août 2024 Heure : 1 h 15 HAA Lieu : Lifestyle Centre du comté de Lunenburg

135, rue North Park

Bridgewater, Nouvelle-Écosse B4V 9B3

