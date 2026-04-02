BRIDGEWATER, NS, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets, et de David Mitchell, maire de Bridgewater.

Date : Le mardi 7 avril 2026



Heure : 11 h 30 HAA



Lieu : Lifestyle Centre du comté de Lunenburg, galerie

135, rue North Park

Bridgewater, Nouvelle-Écosse B4V 9B3

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Bronwyn MacFair, Agente des communications, Municipalité de Bridgewater, 902-930-1382, [email protected]