BRAMPTON, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et députée de Brampton‑Ouest, et de Patrick Brown, maire de Brampton.

Les ministres et le maire seront accompagnés de l'honorable Ruby Sahota, ministre des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, et députée de Brampton-Nord, de Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, et de Shafqat Ali, député de Brampton‑Centre.

Date : 30 janvier 2025 Heure : 13 h Lieu : Installation de transport en commun Sandalwood

130, promenade Sandalwood Ouest

Brampton (Ont.) L7A 1N2

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias de la Ville de Brampton, [email protected]