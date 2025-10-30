BRAMPTON, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor et député de Brampton--Chinguacousy Park, de Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, d'Amandeep Sodhi, députée de Brampton-Centre, de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario et député provincial de Brampton-Sud, de l'honorable Charmaine Williams, députée provinciale de Brampton-Centre, de l'honorable Graham McGregor, député provincial de Brampton-Nord, d'Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest, et de Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton.

Date : Vendredi 31 octobre 2025



Heure : 9 h (HAE)



Lieu : Installation de transport en commun Sandalwood

130, promenade Sandalwood W

Brampton (Ontario) L7A 1N2



RSVP : Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce sont tenus de confirmer leur présence à [email protected] et à [email protected].

