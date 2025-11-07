Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
07 nov, 2025, 19:25 ET
BELLEVILLE, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Malette, député de Bay of Quinte.
|
Date :
|
Le lundi 10 Novembre 2025
|
|
|
Heure :
|
11 h 00
|
|
|
Lieu :
|
Council Chambers
|
|
228 Church Street
|
|
Belleville, ON
|
|
K8N 3A9
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]
Partager cet article