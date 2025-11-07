Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
07 nov, 2025, 18:24 ET
BELLEVILLE, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Malette, député de Bay of Quinte, et du maire Neil Ellis.
Date : Le samedi 8 novembre 2025
Heure : 11 h (HE)
Lieu : Station de pompage des eaux usées du chemin Avonlough
320, chemin Avonlough
Belleville (Ontario), K8N 4Z2
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jenna Leslie, Coordonnatrice des communications, Ville de Belleville, 613-967-3200 poste 3261
Partager cet article