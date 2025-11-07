BELLEVILLE, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Malette, député de Bay of Quinte, et du maire Neil Ellis.

Date : Le samedi 8 novembre 2025

Heure : 11 h (HE)

Lieu : Station de pompage des eaux usées du chemin Avonlough

320, chemin Avonlough

Belleville (Ontario), K8N 4Z2

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jenna Leslie, Coordonnatrice des communications, Ville de Belleville, 613-967-3200 poste 3261