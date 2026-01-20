Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, invite les représentants et représentantes des médias à une importante annonce en lien avec les minéraux critiques et stratégiques.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny.

Date : Le 23 janvier 2026

Heure : 10 h

Lieu : Sept-Îles (Côte-Nord)

Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le vendredi 23 janvier, à 8 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Source :

Naomy Martin

Attachée de presse

Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts

et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

5700, 4e Avenue Ouest

Québec (Québec) G1H 6R1

Cell. : 367 977-7465

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts