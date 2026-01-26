Aménagement forestier dans le Nord-du-Québec - Consultation publique du 26 janvier au 19 février 2026

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Du 26 janvier au 19 février 2026, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) et sur le plan d'aménagement forestier spécial (PAS) de récupération des bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette sur le territoire public de la région.

Ces PAFIO présentent les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, des éclaircies, la préparation de terrain, la construction et la réfection de chemins multiusages dans les unités d'aménagement 026-61, 026-62, 026-63, 026-64, 026-65, 026-66, 085-51, 086-52, 086-63, 086-64, 086-65, 086-66, 087-51, 087-62, 087-63 et 087-64.

Le PAS inclut les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux de récolte de bois ainsi que la localisation des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer dans les unités d'aménagement 087-51 et 087-63.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante :

Québec.ca/consultations-forêt-nord-du-québec

La date limite pour participer à la consultation est le 19 février 2026 à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

ACTIVITÉS D'INFORMATION

Les spécialistes du Ministère tiendront des séances d'information où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.

Unités d'aménagement 026-61, 026-62, 026-63, 026-64, 026-65 et 026-66 : lundi 2 février 2026 à partir de 19 h - Chibougamau : salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (650, 3e Rue)

Unité d'aménagement 085-51 : mardi 10 février 2026 à partir de 18 h 30 - Beaucanton : local A de l'édifice municipal (2709, boulevard du Curé-McDuff)

Unités d'aménagement 086-52, 086-63, 086-64, 086-65 et 086-66 : mercredi 11 février 2026 à partir de 18 h 30 - Matagami : siège social du GREIBJ - Grande salle (2, rue des Rapides)

Unités d'aménagement 087-51, 087-62, 087-63 et 087-64 : mardi 3 février 2026 à partir de 18 h 30 - Lebel-sur-Quévillon : salle numéro 6 de l'Hôtel de Ville (500, place Quévillon)

Pour plus d'informations

Les spécialistes sont également disponibles, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Par courriel : [email protected]

Unité de gestion de Chibougamau

624, 3e Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1P1

Téléphone : 418 748-2647

Unité de gestion de Quévillon

1121, boulevard Industriel, C. P. 159

Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0

Téléphone : 819 755-4838

Unité de gestion de Mont-Plamondon

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Téléphone : 819 339-7623

Unité de gestion de l'Harricana-Nord

1122, route 111 Est

Amos (Québec) J9T 1N1

Téléphone : 819 444-5238

