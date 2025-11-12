Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC L'AÉRODROME DE NEMISCAU

NEMASKA, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, ainsi que le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'aérodrome de Nemiscau.

Date : Le 17 novembre 2025



Heure : 15 h 30



Lieu : Nemaska

Pour y participer, les journalistes doivent s'accréditer au préalable en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Source :

Naomy Martin

Attachée de presse

Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts,

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

5700, 4e Avenue Ouest

Québec (Québec) G1H 6R1

Cell. : 367 977-7465

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts