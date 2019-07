Avis aux médias - Annonce du gouvernement du Canada au sujet de la nouvelle installation d'entreposage de collections de Parcs Canada à Gatineau

GATINEAU, QC, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et député de Gatineau, annoncera les plans de la nouvelle installation d'entreposage des collections de Parcs Canada à Gatineau.

Il fera l'annonce au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, et sera accompagné de William Amos, député de Pontiac.

Veuillez aussi prendre note que le présent avis peut être modifié sans préavis.



En voici les détails :



Date : Le mardi 23 juillet 2019



Heure : L'événement commencera à 10 h (HAE)

Les médias sont priés de se présenter à 9 h 45 (HAE)



Lieu : 555, avenue des Entreprises

Gatineau (Québec)

Accès au stationnement à partir de l'avenue des Entreprises

Une tente sera installée dans le stationnement pour l'événement

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: et R.S.V.P. : Relations avec les médias, pc.medias-media.pc@canada.ca, 819-420-9292; Cédric Sarault, Steven.mackinnon.a2@parl.gc.ca, 819-561-5555

