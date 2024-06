MEMBERTOU, NS, le 26 juin 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que Terry Paul, chef de la Membertou First Nation, Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, et Jaime Battiste, secrétaire du Parlement et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, annonceront des projets d'infrastructure visant à soutenir les entreprises des communautés autochtones.

Date : Le vendredi 28 juin 2024.

Heure : 11 h(Heure avancée de l'Atlantique)

Lieu : Membertou Trade and Convention Centre, dans l'atrium du 2e étage

50, rue Maillard

Membertou (Nouvelle-Écosse)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Kelsea MacNeil, Directeur, Relations publiques et développement des affaires, Société de développement de Membertou, 902-578-4858, [email protected]