EDMONTON, AB, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Brian Cornick, président-directeur général de Cando Rail & Terminals, et John Casola, chef des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada, seront rejoint par l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à l'occasion d'une annonce et d'un point de presse concernant un important projet d'infrastructures ferroviaires.

Date : Mercredi 10 septembre 2025

Heure : Annonce de 13 h 10 à 13 h 30 (HR)

Les médias sont priés d'arriver avant 12 h 30.

Personnes présentes :

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Brian Cornick, président-directeur général, Cando Rail & Terminals

& Terminals John Casola, chef des investissements, BIC

Adresse : Terminal Cando Southlands

9611 34th Street (utiliser le portail d'entrée principal)

Sherwood Park (Edmonton), AB

Contacts : Cando Rail & Terminals, [email protected], 204-868-5542, Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected], 416-347-3358