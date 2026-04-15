TORONTO, le 15 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), qui se joindra à l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et à l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario et Son Honneur Olivia Chow, mairesse de Toronto.

Date : le jeudi 16 avril 2026

Heure : 9 h 00 (HNE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC , à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Relations avec les média : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Cabinet du ministre, Ministère des Transports, 416-904-8384, [email protected]