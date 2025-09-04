Avis aux médias - Annonce concernant un financement innovant pour le transport collectif sur la couronne nord
LAVAL, QC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le transport collectif sur la couronne nord.
Cet événement aura lieu :
DATE :
Le 4 septembre 2025
HEURE :
10 h
LIEU :
Laval
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.
Source : Claude Deraîche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]
