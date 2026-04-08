Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers et maritimes 2026-2028 dans la région de la Montérégie

LONGUEUIL, QC , le 8 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Jean-François Roberge, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers et maritimes 2026-2028 dans la région de la Montérégie.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 9 avril 2026 HEURE : 9 h 30 LIEU : Centre de services de Boucherville

Garage no 7

1, boulevard de Mortagne

Boucherville (Québec) J4B 5K5

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]