Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue

AMOS, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers et aéroportuaires 2026-2028 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 30 mars 2026 HEURE : 13 h 30 LIEU : Centre de services d'Amos (au garage)

862, route 111 Est

Amos (Québec) J9T 2K4

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]