Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région du Bas-Saint-Laurent
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
02 avr, 2026, 09:00 ET
CACOUNA, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Amélie Dionne, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région du Bas-Saint-Laurent.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 7 avril 2026
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HEURE :
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9 h 30
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LIEU :
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Centre de services de Cacouna
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801, route de l'Église
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Cacouna (Québec) G0L 1G0
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]
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