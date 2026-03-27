Avis aux médias - Annonce concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - La ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les investissements routiers 2026-2028 dans la région des Laurentides.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 30 mars 2026



HEURE : 14 h



LIEU : Centre de services de Saint-Jérôme

4, boulevard de La Salette

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 5G5

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à :

[email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]