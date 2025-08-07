Avis aux médias - Annonce concernant la Société de l'assurance automobile du Québec

Nouvelles fournies par

Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

07 août, 2025, 16:30 ET

QUÉBEC, le 7 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant la Société de l'assurance automobile du Québec.

Cet événement aura lieu :

DATE :

Le 8 août 2025


HEURE :

11 h


LIEU :

Québec

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par 
courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraîche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable