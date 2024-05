Avis aux médias - Annonce concernant la modernisation de la halte routière Curtis

SHERBROOKE, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, procédera à une annonce concernant la modernisation de la halte routière Curtis.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 3 juin 2024



HEURE : 14 h 30



LIEU : Stanstead-Est

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités. À noter que l'événement aura lieu à l'extérieur.



Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]