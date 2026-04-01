MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, ainsi que Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, participeront à une table ronde communautaire portant sur l'itinérance, au cours de laquelle le ministre Robertson fera également mise à jour sur les mesures fédérales. Les remarques de clôture du ministre et de la mairesse seront ouvertes aux médias.

Date: Mercredi 1 avril, 2026 Heure: 2 :20 [HAE] Location: Les membres des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de Logement, Infrastructure et Collectivités Canada a l'adresse [email protected] afin d'obtenir les d 130tails du lieu de l'événement et de confirmer leur présence.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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