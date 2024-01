Avis aux médias - Annonce concernant l'avenir de l'Îlot Voyageur Sud

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques au comité exécutif, Benoit Dorais, invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant le futur de l'Îlot Voyageur Sud.

Ils seront accompagnés du responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif, Robert Beaudry.

Date : Le vendredi 12 janvier 2024 Heure : 10 h Lieu : Arrondissement de Ville-Marie, Salle du conseil

800, boulevard De Maisonneuve Est

Montréal, H2L 4L8

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]