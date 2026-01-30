OTTAWA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce qui aura lieu à Ottawa. L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Cecile Nelvana Lyall, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut et Paul Irngaut, président de Nunavut Tunngavik Incorporated, feront une annonce concernant le logement pour les habitants du Nunavut.

Date : Le vendredi 30 janvier 2026



Heure : 11 h 00 [HNE]



Lieu : Siège social de Caivan

3713, chemin Borrisokane

Ottawa (Ontario) K2J 4J4

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médiasLogement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]