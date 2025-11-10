Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
EDMONTON, AB, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de M. Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur.

Date :

Le mercredi 12 novembre 2025



Heure :

13 h 30. [HNR]



Lieu :

Village à Griesbach, Coin nord-est - à l'intersection de la 153e Avenue Nord-Ouest et de la 97e rue Nord-Ouest
