EDMONTON, AB, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de M. Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur.

Date : Le mercredi 12 novembre 2025



Heure : 13 h 30. [HNR]



Lieu : Village à Griesbach, Coin nord-est - à l'intersection de la 153e Avenue Nord-Ouest et de la 97e rue Nord-Ouest

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]