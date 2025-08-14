OTTAWA, ON, le 14 août 2025 /CNW/ - Marie-France Lalonde, deputée d'Orléans, prononcera une allocution et déposera une couronne au nom du gouvernement du Canada à l'occasion d'une cérémonie commémorative visant à souligner le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Victoire en Asie et dans le Pacifique.

La deputée Lalonde et d'autres participants seront disponibles pour répondre aux questions des médias après la cérémonie.

Endroit : Monument commémoratif de guerre du Canada

Ottawa (Ontario)



Date : Vendredi 15 août 2025



Heure : 11 h HAE

Les membres des médias qui souhaitent participer sont priés de s'inscrire à l'avance en écrivant à [email protected] et en indiquant leurs noms et leur média.

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]