OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Comme l'indique le récent Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels (RMIR) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), les propriétaires canadiens ont fait preuve de résilience dans un contexte de taux d'intérêt élevés. Dans l'ensemble, les cas de défaut de crédit des propriétaires sont toujours moins nombreux que ceux des locataires et, bien que les cas de défaut hypothécaire demeurent faibles par rapport aux normes historiques, ils ont commencé à augmenter.

Les propriétaires auront besoin de cette résilience pour faire leurs paiements hypothécaires au cours des 24 prochains mois, alors qu'ils continueront de composer avec les répercussions de la hausse des taux d'intérêt et de l'incertitude économique lorsqu'ils renouvelleront leurs prêts hypothécaires.

Dans son dernier article, Mathieu Laberge, Premier vice-président, Économie et perspectives de l'habitation, de la SCHL, décrit une analyse de la SCHL qui montre que d'autres hausses des prêts hypothécaires en souffrance au cours des six à douze prochains mois sont probables avec des hausses plus importantes à Toronto et à Vancouver.

