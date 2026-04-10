LONGUEUIL, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen s'apprête à conclure sa mission lunaire. L'équipage d'Artemis II amerrira à 20 h 07 (HE) dans le Pacifique, au large de San Diego.

Les médias sont invités au centre spatial John‑H.‑Chapman à Longueuil pour couvrir cet évènement. Des experts de l'ASC seront disponibles pour des entrevues.

Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité.

Date : 10 avril Heure : 19 h 30 (HE) - début de l'activité à l'ASC | 20 h 07 (HE) - amerrissage Qui : Tim Haltigin, scientifique principal, Sciences lunaires et planétaires,

Kumudu Jinadasa, ingénieure principale, Gestion de projets/programmes Où : Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport

Longueuil (Québec)

Cette séance de visionnement sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'ASC. Une version originale (sans interprétation) sera également disponible.

Pour toute question, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Le Canada est entré dans l'histoire quand Jeremy Hansen est devenu le premier Canadien - et le premier non-Américain - à participer à une mission lunaire. Artemis II est la première mission lunaire habitée depuis les missions Apollo il y a plus de 50 ans.

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]