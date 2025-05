« Cette campagne se veut le porte-voix des solutions concrètes qui existent pour agir collectivement, qu'il s'agisse, par exemple, de donner de son temps auprès d'un organisme, d'accorder une seconde chance en embauchant une personne ayant connu l'itinérance ou encore de mettre à contribution son expertise immobilière en collaboration avec un organisme. On souhaite qu'elle contribue à éveiller les consciences à l'effet que chaque geste compte et à faire en sorte que les moyens soient mis en place pour une gestion cohérente et imputable du phénomène de l'itinérance. Nous croyons en la possibilité et la nécessité d'actions intersectorielles et trans partisanes et nous souhaitons donner le ton aux collaborations constructives et productives attendues, possibles et éprouvées », a déclaré Julie Grenier, porte-parole du MMFIM, à l'occasion du lancement.

À propos du MMFlM

Fondé en 2015, d'abord pour promouvoir l'approche logement d'abord, le MMFIM compte 35 membres communautaires et près d'une vingtaine de membres affaires et institutionnels. Le MMFIM a également été l'instigateur du premier dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal. Il s'emploie aujourd'hui à informer, former, mobiliser et rallier ses membres issus des milieux communautaires, d'affaires et institutionnels ainsi que l'ensemble des acteurs interpellés par les enjeux croissants de l'itinérance intéressés à participer au développement et à la mise en œuvre de solutions dans un esprit de collaboration et de concertation.

SOURCE Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

Personnes-ressources pour les entrevues : Julie Grenier, MSc / [email protected], 514-603-5835